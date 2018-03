Taloussanomat

Carlyle ostaa Akzo Nobelin kemikaaliyksikön 10,1 miljardilla eurolla

Kaupan jälkeen Akzo Nobel keskittyy maaleihin ja pinnoitteisiin.

Yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö Carlyle on voittanut tarjouskilpailun hollantilaisen kemianyritys Akzo Nobelin erikoiskemikaaliyksiköstä 10,1 miljardin euron arvoisella sopimuksella.



Carlyle on tehnyt tarjouksen yhdessä Singaporen valtion valuuttavarantoa hoitamaan perustetun rahaston GIC:n kanssa.



Kaupan jälkeen Akzo Nobel keskittyy maaleihin ja pinnoitteisiin.



Akzo Nobelin johtoon on kohdistunut paineita kemianyksikön irrottamisesta etenkin sen jälkeen, kun yhtiö torjui viime vuonna yhdysvaltalaisen kilpailijan PPG:n 29,5 miljardin dollarin (26,3 miljardia euroa) ostotarjouksen koko yhtiöstä.