Taloussanomat

Kommentti: Viimeiset suomalaiset sikarit on kääritty – liki 200-vuotinen historia sammui









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sikari oli korvannut piipun Krimin sodan aikoina, piippu valtasi nautintoainemarkkinat 30-vuotisen sodan aikana.

Savuisten





Suomessa

Lamakausi