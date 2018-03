Taloussanomat

Mikä on edullisin tapa hankkia auto? Vertailussa käteinen, osamaksu ja leasing

Käteiskauppa: 25 000 euroa kerralla ja auto omaksi

Osamaksu: 26 750 euroa viiden vuoden aikana

Leasing-sopimus: 16 750 eurolla vuokra-auto neljäksi vuodeksi

on perinteisesti autokaupan vilkkainta aikaa. Asiakkaan kannalta keskeistä on paitsi mitä hän ostaa myös se, miten hän ostaa.Vaikka autoja ostetaan yhä niin sanotusti käteisellä, erilaiset osamaksujärjestelyt ja lainat ovat jo pitkään olleet yleinen tapa uuden menopelin hankkimiseen.LänsiAutosta ja rahoitusyhtiö Santanderista kerrotaan, että noin puolet autoista myydään nykyisin osamaksulla.Arviolta joka neljäs uusi tai käytetty auto myydään käteisellä ja joka neljänteen otetaan pankkilainaa.Tänä päivänä autoa ei ole pakko ostaa omaksi, vaan sellaisen voi myös vuokrata käyttöönsä useaksi vuodeksi leasing-sopimuksella.Taloussanomat vertaili kolmea eri tapaa hankkia samanlainen uusi auto alle.Yksinkertaisin tapa ostaa auto on luonnollisesti siirtää koko kauppahinta omalta tililtä myyjän tilille.Esimerkiksi uusi Opel Astra Sports Tourer maksaa noin 25 000 euroa. Jos takataskusta löytyy riittävästi rahaa, käteiskauppa selkeä ja varma keino.Kun auton hankkii kerralla omaksi, ei tarvitse lainkaan miettiä lainakorkoja tai tulevia maksueriä. Kuvio on selkeä.Verot, vakuutukset ja huollot on luonnollisesti autonomistajan hoidettava itse. Auton jälleenmyyntiarvo laskee sitä mukaa, mitä kauemmin sitä pitää.Mikäli ei halua tai pysty maksamaan koko autoa kerralla, yleinen vaihtoehto on osamaksu eli käytännössä laina.Santander Consumer Finance toimitti IS:lle laskelman siitä, miten 25 000 euron auton voi ostaa viiden vuoden lainalla.Laskelmassa asiakas maksaa käsirahaa 5 000 euroa ja maksaa jäljelle jäävät 20 000 euroa yhteensä 60 kuukausierässä.Santanderin esimerkissä lainalle on laskettu kiinteä 1,9 prosentin vuosikorko, 8 euron kuukausittainen käsittelykulu ja 149 euron kertaluonteinen avausmaksu.Kuukausierän suuruudeksi muodostuu 360 euroa, ja yhteensä asiakas maksaa käsirahaa ja lainanhoitokuluja viidessä vuodessa noin 26 750 euroa.Auton kokonaishintaan tulee siis osamaksujärjestelyssä vajaat kaksi tuhatta euroa lisää käteiskauppaan nähden. Lisäkustannus viideltä vuodelta ei siis ole valtaisan suuri.Verrattuna esimerkiksi normaaleihin kulutusluottoihin osamaksujärjestelyt ovat kovasti kilpaillussa autokaupassa tällä hetkellä edullisia, ja erilaisia korkotarjouksia on saatavilla lähes jatkuvasti.Jos pankkitililtä ei heti löydy tarpeeksi kahisevaa, uuteen autoon pääsee kiinni varsin edullisella korolla.Auto tulee korkojen ja järjestelymaksujen vuoksi noin 2 000 euroa kalliimmaksi kuin käteisellä ostettaessa. Auto vanhenee ja sen jälleenmyyntiarvo laskee, mutta tililtä lähtee joka kuukausi 360 euroa. Tämä saattaa tuntua henkisellä puolella turhauttavalta... Ja verot sekä huollot on hoidettava itse.Jos samaista 25 000 euron Open Astraa ei halua ostaa omaksi, sellaisen voi vuokrata käyttöönsä pitkällä vuokrasopimuksella.LänsiAutolta kyseisen auton saa käyttöönsä neljäksi vuodeksi 349 euron kuukausihinnalla.Hintaan sisältyvät määräaikaishuollot ja -katsastukset normaalista kulumisesta aiheutuvat tekniset korjaukset kesä- ja talvirenkaat vanteineen, joten vuokraajan ei tarvitse huolehtia edellä mainituista.Yhteensä asiakas maksaa neljän vuoden aikana vuokraa 16 750 euroa. Tämän jälkeen auto palautuu myyjälle, joka voi puolestaan myydä sitä eteenpäin.Näin asiakas ei saa käytetyn auton jälleenmyyntiarvoa itselleen, mutta toisaalta vuokrasopimuksessa riski arvon putoamisesta jää myyjälle ja vuokraaja tietää hänelle aiheutuvat kustannukset tarkasti etukäteen.Yksityisasiakkaiden leasing-sopimukset ovat nykyisin melko harvinaisia.Tavallisempia ovat osamaksusopimukset, joissa asiakas sitoutuu maksamaan osan autosta 2–3 vuoden aikana. Tämän jälkeen hän voi joka lunastaa auton kokonaan itselleen, jatkaa rahoitussopimusta tai palauttaa autonmyyjälle, joka on sitoutunut ostamaan sen takaisin ennalta sovittuun hintaan.Raha ei ole sidottuna autoon. Jälleenmyyntiarvo on huolista pienin. Ei tarvitse myöskään huolehtia huolloista tai renkaista.Kun leasing-sopimus raukeaa, vuokrasta ei jää itselle käteen muuta kuin muisto helposta elämästä.