Taloussanomat

Kommentti: Joka viides nuori saa toimeentulotukea – ja tämän sukupolven pitäisi maksaa sinunkin eläkkeitäsi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kova tehtävä: paisuvien eläke- ja hoivamenojen rahoittaminen

https://yle.fi/uutiset/3-9591756

”Osallistamista” kaavaillaan sekä kepillä että porkkanalla

Entä jos työllisyysihme ei toteudu?