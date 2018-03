Taloussanomat

Moody’s: Suomen pankit hyötyvät asuntolainakaton kiristämisestä

Finanssivalvonnan ilmoittama asuntolainojen enimmäisluottosuhteen laskeminen vaikuttaa myönteisesti suomalaisiin pankkeihin ja katettuihin joukkolainoihin, luottoluokittaja Moody’s arvioi.Yhtiö arvioi tiedotteessaan, että viranomaisen päätöksen kokonaisvaikutus on pankeille positiivinen, sillä lainakaton kiristäminen laskee lainanantajien riskiä, jos asuntojen hinnat laskevat.Luottoluokittajan mukaan hintojen laskulta suojaa Suomessa se, että lainanottajat maksavat asuntolainansa takaisin tavallisesti 20–25 vuodessa. Moody’s kuitenkin huomauttaa, että kiristyvä kilpailuympäristö on pakottanut pankit tarjoamaan pidempiä laina-aikoja ja lyhennysvapaita, jotka taas ovat korostaneet riskejä.Luottoluokittaja arvioi, että luottosuhteen pienentämisellä on kuitenkin vain pieni vaikutus kotitalouksien velkaan, sillä se vaikuttaa vain uusiin lainoihin. Ensiasuntojen ostajien enimmäisluottosuhde säilyy yhä 95 prosentissa.Finanssivalvonta kertoi maanantaina kiristävänsä lainakattoa muiden kuin ensiasunnon hankintaa varten otettavien luottojen osalta. Enimmäisluottosuhdetta laskettiin viidellä prosenttiyksiköllä 85 prosenttiin.