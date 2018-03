Taloussanomat

Turkin suurin mediatalo myydään Erdoganin tukijoukoille

Kaupan jälkeen 90 prosenttia mediasta Erdoganin tukijoilla

Ostaja pyysi artikkelia anteeksi Erdoganilta itkeskellen