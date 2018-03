Taloussanomat

Urheilukauppiaat: Autoverosekoilu ei saa toistua sähköpyörätuessa

Muoti- ja urheilukauppa (TMA) varoittaa, että sähköpyörien kauppa uhkaa hyytyä sähköpyörien hankintatuesta käytävän keskustelun vuoksi. Urheilukauppiaiden mukaan on käymässä samoin kuin vuosi sitten autokaupassa, jossa verokeskustelu aiheutti vakavan markkinahäiriön.Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi maanantaina valmistelevansa 400 euron hankintatukea sähköpyörän ostajille.Urheilukauppiaat kertovat, että ostopäätöksiä pantataan niin kauan, kunnes tukipäätös on tehty.– Kiinteä tuki ohjaa kulutusta halpoihin pyöriin, ja se saattaisi jopa jäädyttää 500–900 euron hintaisten polkupyörien kaupan, sanoo TMA:n toimitusjohtaja Velimatti Kankaanpää tiedotteessa.TMA pitää parempana Ruotsin mallia, jossa tuki on 25 prosenttia pyörän hankintahinnasta, mutta enintään 1 000 euroa.