Taloussanomat

Suomessa on käynnissä kaikkien aikojen paperisota – koskee lähes varmasti myös sinua

Kun henkilöstä kerätään tietoa, hänelle pitää antaa seloste suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti

Edessä valtavasti työtä

Pahimmillaan uhkana sakko

Sakko on maksimissaan neljä prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta tai 20 miljoonaa euroa, kumpi vain on isompi luvuista.