Taloussanomat

Yhdeksää uhkaa potkut sanomalehti Karjalaisesta

Yhdeksää uhkaa potkut sanomalehti Karjalaisesta 21.3. 11:19

Neuvottelujen piirissä on koko Karjalaisen henkilöstö eli 78 henkilöä.

Sanomalehti Karjalainen aloittaa koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut säästöistä ja henkilöstövähennyksistä, lehteä kustantava Pohjois-Karjalan Kirjapaino kertoo tiedotteessaan.



– Mediamainonnan määrän ja sanomalehtien tilaustuottojen lasku sekä lehtitoimialan epävarmat kehitysnäkymät ovat vaikeuttaneet Sanomalehti Karjalaisen kilpailutilannetta, Pohjois-Karjalan Kirjapaino sanoo tiedotteessa.



Neuvottelut eivät koske konsernin muita tytäryhtiöitä eikä emoyhtiö Pohjois-Karjalan Kirjapainoa.



Säästötavoite on noin 500 000 euroa, mikä yhtiön mukaan henkilötyövuosissa on enintään yhdeksän henkilötyövuotta. Neuvottelujen piirissä on koko Karjalaisen henkilöstö eli 78 henkilöä.