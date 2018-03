Taloussanomat

Kansalaisaloite vaatii perintöveron poistoa – taulukko paljastaa paljonko joutuisit maksamaan nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei todennäköisesti poisteta

Uusi eduskunta päättää?

Kevennykset epätodennäköisiä

Sukupolvenvaihdoksiin kevennyksiä?