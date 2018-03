Etlan Kotilainen: Julkisen talouden korpivaellus päättymässä – toimitusjohtaja piikitteli sähköpyörille suunnatusta tuesta

Taloussanomat

Etlan Kotilainen: Julkisen talouden korpivaellus päättymässä – toimitusjohtaja piikitteli sähköpyörille suunna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työllisyyttä pitää yhä tukea

Vaalibudjetti voi vaarantaa kestävyysvajeen kuromisen





Luottoluokitus voi parantua