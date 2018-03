Taloussanomat

Rakentaminen jatkuu kiivaana, mutta kasvu on hyytymässä

Kasvun painopiste pois rakentamisesta

Korkeasuhdanne rakentamisessa jatkuu, mutta nopein kasvuvaihe näyttää olevan ohi. Rakennusteollisuus ennustaa suhdannekatsauksessaan, että rakentamisen kasvu hidastuu tänä vuonna kahteen prosenttiin viime vuoden viidestä prosentista. Ensi vuonna kasvu pysähtyy ennusteen mukaan kokonaan.– Asuntorakentaminen on jatkunut kiivaana. Tämänhetkisiä tuotantolukemia on nähty viimeksi ennen 90-luvun lamaa. Pieniä kerrostaloasuntoja syntyy kuin sieniä sateella, Rakennusteollisuus kertoo.Etujärjestön mukaan nykyinen tahti ei voi jatkua kauaa. Kerrostaloille myönnettyjen lupien määrä ei ole enää kasvanut suurimmissa kaupungeissa.Omakotitalojen rakentaminen on elpynyt Suomen talouden käännyttyä reippaaseen kasvuun.Muuten rakentamisen näkymät ovat sekalaisempia. Toimitilarakentaminen vähenee ennusteen mukaan sekä tänä että ensi vuonna. Liikerakentamista ja julkista rakentamista ovat vetäneet suuret hankkeet, joille ei Rakennusteollisuuden mukaan löydy hevin korvaajia. Suuria julkisia rakennuskohteita ovat muun muassa sairaalat.Sen sijaan teollisuusrakentamisessa on odotettavissa kasvua. Teollisuusrakentamista virkistää viennin hyvä veto.– Investoinneissa kasvun painopiste siirtyy rakennusinvestoinneista kone-, laite- ja t&k-investointeihin, Rakennusteollisuus kuitenkin arvioi.Infrastuktuurihankkeissa on näkyvissä vielä nousua, mutta kapasiteettia on vapaana enemmän kuin vuosi sitten.