Orava Asuntorahasto selvittää eri rakennevaihtoehtoja – kutsuu kokoon ylimääräisen yhtiökokouksen

Yhtiön hallituksen mukaan sekä rakenteen että strategian muutos on tarpeellinen liiketoiminnan ja omistaja-arvon kehittämiseksi.Rakennemuutoksesta päättää erikseen kokoon kutsuttava ylimääräinen yhtiökokous.Orava Asuntorahasto pyrkii ensisijaisesti keskittymään kannattavuuden parantamiseen. Tätä varten asuntosalkusta voidaan myydä aikaisempaa enemmän asuntoja sekä lyhentää korkeakorkoisia lainoja. Kannattavuutta aiotaan kohentaa myös hallintoa tehostamalla.Oravan lähiajan tavoite on kannattavuuden parantaminen, mutta pitemmällä aikavälillä tarkoitus on kasvattaa liiketoimintaa kannattavasti. Yhtiö voi toteuttaa kiinteistö- ja yritysjärjestelyjä mikäli ne tukevat kannattavuus- ja kasvutavoitteita.Orava Asuntorahasto aiotaan muuttaa sijoitusyhtiöksi, joka voi nykyistä vapaammin sijoittaa myös muihin kiinteistökohteisiin kuin asuntoihin. Orava voisi toimia myös hankekehittäjänä ja rakennuttajana.Yksi strateginen painopistealue on avoin viestintä. Hallitus arvioi, että muutos- ja kehitystoimet toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana.