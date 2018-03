Taloussanomat

Finanssivalvonnan Tuominen: Olemme huolissamme kulutusluottojen ja taloyhtiölainojen kasvusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fiva kysyy pankeilta taloyhtiölainoista

Fiva ei usko lainakaton jarruttavan työvoiman liikkuvuutta