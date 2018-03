Taloussanomat

Jättipankki maksaa Britanniassa naisille 56 prosenttia vähemmän palkkaa kuin miehille

Investointipankkijätti Goldman Sachs maksaa Britanniassa naistyöntekijöilleen keskimäärin 56 prosenttia vähemmän kuin miestyöntekijöilleen.Bonuksissa ero on vieläkin suurempi, peräti 72 prosenttia. Valtava palkkaero selittyy ainakin osin miesten suurella osuudella johtoportaassa. Bloombergin saamien tietojen mukaan vain 10–12 prosenttia yrityksen osakkaista on naisia.Goldman Sachs ei ole yksin. Alan muissakin yrityksissä työntekijöistä naisia on vähemmistö ja he saavat pienempää palkkaa kuin miehet. Goldman Sachsilla naisia on johtoportaassa kuitenkin vieläkin vähemmän kuin sen kilpailijoilla.Pankki kertoi sisäisessä tiedotteessaan aikovansa nostaa naisten osuuden työntekijöistä puoleen. Yhtiö aloittaa tasa-arvoprojektinsa vastavalmistuneista. Se aikoo palkata saman verran miehiä ja naisia vastavalmistuneista vuoteen 2021 mennessä. Koko yhtiön tasoiselle tasajaolle Goldman Sachs ei antanut aikataulua.Goldman Sachsin palkkatasa-arvojulkistus liittyy Britannian hallituksen vaatimukseen, jonka mukaan maassa toimivien yritysten yli 250 henkilöä työllistävien yritysten on julkistettava sukupuolten väliset palkkaeronsa huhtikuun neljänteen päivään mennessä.Suurista yrityksistä HSBC-pankissa palkkaero on vielä Goldman Sachsiakin suurempi – 59 prosenttia. Vaateketju Phase Eight pitää tällä hetkellä palkkaeron ykköspaikkaa huimalla 65 prosentilla.Muista kilpailijoista UBS:n palkkaero on brittityöntekijöillä 31 prosenttia ja BNP Paribasin 38 prosenttia.