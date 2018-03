Taloussanomat

Turun Sanomat vähentää 11 työntekijää

Enemmistö vähennyksistä tehdään lehden toimituksessa.

Turun Sanomat vähentää asteittain 11 työntekijää, lehti kertoo verkkosivuillaan. Enemmistö vähennyksistä tehdään lehden toimituksessa, jonka osuus vähennyksistä on kahdeksan henkilöä.



Lehden mukaan osa vähennyksistä toteutetaan eläköitymisten ja vapaaehtoisten järjestelyjen kautta.



Turun Sanomat on osa TS-Yhtymää. Lehteä kustantavassa yhtiössä on noin 200 työntekijää.



TS-Yhtymä on STT:n kolmanneksi suurin omistaja.