Taloussanomat

Rukakeskuksen yrittäjälegenda ehti juuri ja juuri kuulla gondolihankkeensa toteutuvan: ”Se oli tärkeä isälle”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Isä oli luonteeltaan vahvasti rakentaja ja toteuttaja. Se oli hänelle jopa tärkeämpää kuin tuloksen tekeminen.