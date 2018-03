Taloussanomat

Kaupan liiton Pekkala: Jos Amazon tulee Suomeen, päättäjien täytyy herätä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voihan olla, että jos Amazon tulee, se on pois verkkokaupoilta eikä välttämättä kivijalkakaupoilta.





Ei niin miellyttävää, mutta halvempaa