Taloussanomat

Amazonin tulo mullistaisi verkkotilaamisen Suomessa: Toimitusaika 20 minuuttia – näin se tapahtuu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





He myös työllistävät paikallisia kuljetusyrittäjiä, jotka optimoivat kuljetusta.





”Kauppakeskuksiin jakelupisteitä”





Tuote veloituksetta, jos ei miellytä





Ruoan verkkokaupan kasvattaja?

He selvittävät parasta aikaa, miten he pääsisivät kiinni ruoan verkkokauppaan.

Tulo kestäisi ainakin vuoden