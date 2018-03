Taloussanomat

Nokian Renkaiden yrityssalaisuusjupakan käsittely jatkuu hovioikeudessa

Hovioikeudessa on näin ollen käsiteltävänä syyttäjän, Nokian Renkaiden ja kymmenen vastaajan valitukset sekä neljän vastaajan ja Black Donuts Engineeringin vastavalitukset.Asianosaisilta on pyydetty vastaukset valituksiin ja vastavalituksiin.Hovioikeus on 5. maaliskuuta tekemällään päätöksellä määrännyt Nokian Renkaiden valituskirjelmän liitteineen salassa pidettäväksi, koska asiakirjat sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta tai muusta vastaavasta seikasta.Tapauksen valmisteluistunnot on tarkoitus aloittaa toukokuussa ja pääkäsittely syksyllä 2018.Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi elokuussa 2017 kymmenen Nokian Renkaiden entistä työntekijää yrityssalaisuuksien loukkaamisrikoksista.Käräjäoikeus päätyi siihen, että jokainen vastaaja on syyllistynyt yrityssalaisuuden loukkaamisrikoksiin tai -rikokseen, mutta ei niin vakavasti kuin syyttäjä on väittänyt.Tuomioita tuli yrityssalaisuuden väärinkäytöstä, yrityssalaisuuden rikkomisesta ja rikkomisen yrityksestä.Syyttäjän mukaan yrityssalaisuuksia käytettiin oikeudettomasti ja kerrottiin eteenpäin taloudellisen hyödyn saamiseksi tai rengasyhtiön vahingoittamiseksi.Yrityssalaisuuksia käytettiin haastehakemuksen mukaan hyväksi tarjoamalla, suunnittelemalla ja toteuttamalla rengastehdas- ja tuotannonkehityshankkeita.Nokian Renkailta viedyissä tiedostoissa oli muun muassa kumiseosten reseptejä, rakennekuvia tunnetuista rengasmalleista, testiohjelmatulosteita ja tietoja kehitettävistä tuotteista.Tuomituista yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat siirtyneet Black Donuts Engineering -yhtiöön. Käräjäoikeus katsoi, että yhtiö hyötyi tuomituilta saamastaan aineistosta.Työntekijöistä kahdeksan tuomittiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin ja loput sakkoihin. Rangaistusten pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen.