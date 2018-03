Taloussanomat

KKV:n uudeksi pääjohtajaksi valittiin Kirsi Leivo 15.3. 14:17

Hallitus on nimittänyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtajaksi Kirsi Leivon.

Kirsi Leivo on valmistunut oikeustieteen kanditaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1992 ja hän on suorittanut vuonna 1994 Master in European Community Law (LL.M.) -tutkinnon College of Europe:ssa.



Leivon nimityksestä kertoi torstaina tiedotteessa Työ- ja elinkeinoministeriö. Tiedotteessa kerrotaan Leivolla olevan vahva kokemus kilpailupolitiikasta ja kilpailuvalvonnastasekä pitkä työura KKV:ssa ja sen edeltäjässä Kilpailuvirastossa.



Tehtävään haki 18 henkilöä.