Taloussanomat

Te-toimiston kurssi ei välttämättä täytä aktiivimallin ehtoja – ”Erikoinen ja hankala asia asiakkaille”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Läpimeno vielä selvityksessä





Paikan saanti voi mennä toukokuulle

Meille on sanottu, että emme saa ottaa kantaa.

Paine kohdistuu varmaan palveluun

Uudellamaalla rekrytointikoulutusta

Alla olevalla ISTV:n videolla käydään läpi aktiivimallin avainasiat.