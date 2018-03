Taloussanomat

Toys ”R” Us konkurssiin Yhdysvalloissa: liikkeet kiinni – joulumyynti ei pelastanut

Toys ”R” Us konkurssiin Yhdysvalloissa: liikkeet kiinni – joulumyynti ei pelastanut

15.3. 8:11

Velkaongelmista pitkään kärsinyt leluyhtiö Toys’R’Us on hakeutunut konkurssiin ja lopettaa liiketoimintansa Yhdysvalloissa.

Lisäksi yhtiö järjestelee uudelleen toimintansa Kanadassa, Aasiassa ja Keski-Euroopassa. Asia ilmenee yhtiön tänään antamasta tiedotteesta.



Yhtiö on kärsinyt pahasti verkkokaupan kasvusta. Se ei onnistunut löytämään ostajaa toiminnoilleen eikä saavuttanut sopimusta velkojiensa kanssa.



Toys ”R” Us hakeutui syyskuussa yrityssaneeraukseen eli paikalliseen Chapter 11 -menettelyyn, joka tarjoaa suojaa velkojilta. Ratkaisua ei kuitenkaan löytynyt ja tärkeä joulumyyntikin takkusi. Bloombergin tietojen mukaan yhtiö ei viime päivinä ollut maksanut tavarantoimittajilleen, mikä osaltaan sinetöi sen kohtalon.



Toys’R’Usilla on Yhdysvalloissa 885 liikettä ja 33 000 työntekijää.