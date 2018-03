Taloussanomat

Kuluttaja: Lidlin wc-paperi voitti laboratoriotestissä suomalaistuotteet – käyttäjillä eri suosikki





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Floralys Soft & Strong, kokonaisarvosana 86 2. Lambi, kokonaisarvosana 84 3. Rainbow, kokonaisarvosana 79 4. Lotus Soft Embo, kokonaisarvosana 78 5. Pirkka (kuvioitu wc-paperi), kokonaisarvosana 77 6. Serla Hellä Valkoinen, kokonaisarvosana 75 7. K-Menu, kokonaisarvosana 52