EU-maat eivät päässeet sopuun pankkien riskien vähentämisestä

13.3. 15:48

Sopua haetaan uudelleen myöhemmin keväällä, jotta yhteisessä talletussuojassa päästäisiin eteenpäin.

EU-maiden valtiovarainministerit eivät päässeet vielä tiistaina sopuun pankkien riskien vähentämisestä. Sopua haetaan uudelleen myöhemmin keväällä, jotta yhteisessä talletussuojassa päästäisiin eteenpäin.



Pankkien riskien vähentäminen eli muun muassa huonolaatuisten lainojen vähentäminen on ehto sille, että EU-maat voisivat sopia yhteisestä talletussuojasta. Myös Suomi piti pakettia vielä keskeneräisenä.



Heikkolaatuisten lainojen määrää on saatu vähennettyä, mutta pankeilta löytyy niitä komission mukaan yhä 950 miljardin euron arvosta.



Eri maiden pankit ovat keskenään hyvin erilaisessa tilanteessa. Komission tammikuun raportin mukaan heikkolaatuisten lainojen osuus on suurin Kreikassa, vajaa 47 prosenttia.