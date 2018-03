Taloussanomat

PTT: Korkojen nousu voi yllättää asuntosijoittajan – ”Käsitys riskistä saattanut hämärtyä”

Suomen viime vuosien asuntosijoitusbuumille on näkyvissä riskejä. Kun korot lähtevät nousuun, lisäkulut voivat yllättää sijoittajan, arvioi Pellervon taloustutkimus.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Buumia ovat PTT:n mukaan ajaneet kolme asiaa: matala korkotaso ja sen myötä halpa lainaraha, korkosijoitusten matalat tuotot ja vuokra-asuntojen kova kysyntä. Osittain asuntosijoitusbuumissa onkin PTT:n mukaan kyse juuri matalan korkotason aiheuttamasta suhdanneluontoisesta kysynnästä sellaisille kohteille, joista sijoituspääomalle saa riittävän, mutta vakaan tuoton.Asuntosijoitusbuumissa ovat olleet mukana niin asuntosijoitusyhtiöt, asuntorahastot, institutionaaliset sijoittajat, työeläkelaitokset kuin yksityishenkilötkin. Yksityishenkilöiden osuus vuokra-asuntojen tarjoajana on merkittävä, sillä noin kolmasosan kaikista ja kaksi kolmasosaa vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista omistaa yksityishenkilö.PTT:n mukaan monen asuntovelallisen käsitys riskistä on saattanut hämärtyä pitkään jatkuneen poikkeuksellisen matalan korkotason aikana. Korkojen alkaessa nousta runsasta velkavipua käyttävät asuntosijoittajat ovat haavoittuvia sekä omassa sijoitusasuntoon kohdistuvassa lainassaan että mahdollisissa taloyhtiölainoissaan ja tonttiosuudessaan.Kun korot lähtevät nousuun, nousu välittyy kaikkiin korkosidonnaisiin rahoituseriin. Kokonaisvaikutus voi silloin yllättää asuntosijoittajan. PTT näkee riskejä yksittäisten toimijoiden lainanhoitokyvylle, mutta laajamittaista markkinavaikutusta tai vakavia järjestelmäriskejä ei ole odotettavissa.Korkoriskin lisäksi asuntosijoittajien kannattaa tiedostaa, että kohentunut taloudellinen tilanne voi vähentää vuokra-asuntojen kysyntää. Tyypillisesti omistusasumisen suosio kasvaa, kun kotitalouksien luottamus taloustilanteeseen kohentuu. PTT:n mukaan kaikki asuntosijoitusbuumissa markkinoille tulleet eivät välttämättä ole laskeneet tuloja ja lainanhoitokykyään realistisesti.Riskeistä huolimatta PTT uskoo, että kotitalouksien asuntosijoittamisesta on kehittynyt pysyvämpi ilmiö, joka toisaalta lisää ja vakauttaa vuokra-asuntojen tarjontaa ja kartuttaa kotitalouksien varallisuutta.Laajemmin PTT odottaa, että osa suurista institutionaalisista sijoittajista vetäytyy asuntomarkkinoilta, kun korkosijoitusten tuotto-odotukset parantuvat.