Tilintarkastusyhtiö: Väärinkäytökset Pohjoismaissa yhä laajempia – kymmenesosalle firmoista vahinkoa yli 800 000 euroa

Taloussanomat

Tilintarkastusyhtiö: Väärinkäytökset Pohjoismaissa yhä laajempia – kymmenesosalle firmoista vahinkoa yli 800 0

Tilintarkastukseen ja veropalveluihin erikoistuneen konsulttiyhtiön PwC:n tekemässä Global Economic Crime and Fraud Survey 2018 -kyselyssä kävi ilmi, että Pohjoismaissa 46 prosenttia yrityksistä on joutunut väärinkäytösten uhriksi.PwC:n mukaan useammalle kuin yhdelle kymmenestä organisaatiosta taloudellinen vahinko on ollut yli 800 000 euroa. Monien yritysten kohdalla summa on kuitenkin ollut jopa huomattavasti enemmän.Erityisesti kyberrikollisuus on ongelma Pohjoismaissa. Verkkohyökkäykset ovat olleet yrityksille haitallisia ja niiden seurauksena yli neljännes yrityksistä on kärsinyt katkoksista, jotka uhkasivat niiden toimintaa. Myös varojen väärinkäyttö ja kiristys ovat yleisiä kyberrikollisuuden muotoja.Yli 40 prosenttia kertoo menettäneensä yli 40 000 euroa yritystään kohdanneen vakavimman väärinkäytöksen suorana seurauksena. Tämän lisäksi kuluja tulee tilanteiden selvittämisestä: 72 prosenttia pohjoismaisista yrityksistä kertoi, että selvittämiseen meni saman verran tai jopa enemmän rahaa kuin mitä väärinkäytöksen takia menetettiin.PwC:n kyselytutkimuksen mukaan kolmannes väärinkäytöksistä on yrityksen sisäisiä, mutta suurin osa on ulkoisia tahoja. Näitä voivat olla mm. rikollisorganisaatiot, tavarantoimittajat tai asiakkaat.PwC:n Global Economic Crime and Fraud Survey toteutetaan joka toinen vuosi. Kyselyyn vastasi 7 228 henkilöä 123 eri maasta. Yli puolet vastaajista kuuluu ylimpään johtoon.