Yhdestä illasta sai alkunsa virheliike: Eläkeläispariskunta menetti 9 000 euroa ”taivaan tuuliin”

Tehdään tuollainen uusi firma Ahtium, joka jotain lehmänpaskaa alkaa jalostaa ja sitten kovia vuosipalkkoja nostetaan niin kauan, kunnes kassa on tyhjä.

OP: Riskeistäkin puhutaan

”Yhdessä vaiheessa se oli hyvä sijoituskohde”