Nordean pankkipalvelut pätkivät sunnuntaina – näin varaudut

3.3. 9:13

Nordea kehottaa varautumaan etukäteen sunnuntaina palvelukatkoksiin.

Nordealla on katkoja lähes kaikissa palveluissa sunnuntaina.



Palvelukatkot alkavat aamuyöllä kello neljä, ja korttien arvioidaan toimivan taas puolenpäivän aikaan ja muiden palvelujen iltapäivällä kello 16.



Katko koskee myös Nordea Rahoituksen palveluita sekä maksukortteja, kuten Stockmann Mastercardia, Finnair Plus Mastercardia ja TUOHI Mastercardia.



Pankki ohjeistaa varmistamaan, että käytössä on tarpeeksi käteistä ja että päivittäinen pankkiasiointi tai muu sähköistä tunnistautumista vaativa asiointi on hoidettu etukäteen.