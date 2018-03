Taloussanomat

Alla puolen miljoonan euron kone, palkka 3 000 e/kk – ”Motivoituneita tarvitaan lisää”

Kysynnän tarpeisiin ei pystytä aina vastaamaan





Metsäkoneenkuljettajat ovat yhä halukkaampia pysymään asuinpaikallaan ja tekemään töitä sieltä käsin.

Osaamisvaatimukset kasvavat

Mikä esimerkiksi on urakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä vastuu korjuun suunnittelun toteutuksessa.