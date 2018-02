Taloussanomat

Bonukset muuttuvat osassa S-ryhmän osuuskauppoja – alkoholista ei saa enää bonusta

Täyden bonuksen saamiseksi vaadittu kuukausioston raja on pian kaikissa osuuskaupoissa sama. Alkoholista bonusta ei enää saa torstaista lähtien.

