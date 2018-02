Taloussanomat

Iskikö Kardashian-kirous? Kylie Jennerin yksi tviittaus romahdutti Snapchatin arvosta yli miljardin

Väitetään

Katso jutun alussa olevalta videolta uutistoimisto Reutersin raportti Snapchatin osakkeiden arvon romahduttaneesta Kylie Jennerin twiitistä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämäkös

Snapin





Snap