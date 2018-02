Taloussanomat

5 erilaista taloa: Näin paljon maalämpö­pumppu säästää vuodessa – pakkas­päivinä yli 10 e/vrk

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maalämmön valinnut pientaloasukas voi säästää kovilla pakkasilla sähkölämmittäjään verrattuna heittämällä yli 10 euroa vuorokaudessa.Eroa kertyy vieläkin enemmän, jos sähkölämmittäjällä on käytössä pörssisähköön perustuva sähkösopimus, sillä pakkasaikojen kulutuspiikkien aikana sähkön hinta nousee.Pakkasella rakennusten lämmittämiseen tarvitaan paljon energiaa, ja silloin lämpöpumppujenkin energiankulutus kasvaa. Pakkassäät lisäävät lämpöpumppujenkin energiankulutusta selvästi, mutta siitä huolimatta ne kuluttavat huomattavasti vähemmän energiaa kuin öljy- ja sähkölämmitys.– Sieltä ne isot säästöt vasta tulevatkin, toteaa asiantuntija Sami Seuna https://www.is.fi/haku/?query=sami+seuna valtion omistamasta asiantuntijayritys Motivasta, joka on erikoistunut muun muassa energiatehokkuuteen.Seunan mukaan maalämmön tuoma rahallinen säästö verrattuna suoraan sähkölämmitykseen on karkeasti arvioituna kaksi kolmannesta. Säästöt öljylämmitykseen verrattuna ovat tätä nykyä usein lähes samaa luokkaa. Rahaa kuluu siis vain noin kolmannes siitä, mitä perinteisiin lämmitysmuotoihin uppoaa.Suoran sähkölämmityksen ja ilmalämpöpumpunkin yhdistelmään verrattuna maalämpö toisi myös selviä säästöjä: Seunan pikaisen laskelman mukaan se kuluttaisi yli puolet vähemmän energiaa.Motiva on laatinut vuonna 2012 vertailun lämpöpumppujen soveltuvuudesta erilaisiin talotyyppeihin. Alla olevasta grafiikasta voi lukea vertailun keskeisiä lukuja. Luvuista on huomattava, että uusien lämpöpumppujen hyötysuhteet ovat vertailussa käytettyjä parempia. Siksi esimerkiksi säästöt olisivat niillä suurempia.

Tekniikka kehittynyt ja yleistynyt

Aina ei kannata vaihtaa maalämpöön