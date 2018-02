Taloussanomat

Kommentti: Suomi toipuu, mutta yksi sukupolvi putoaa kelkasta – 3 synkkää graafia työelämästä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuorten työllisyys laahaa kaukana huippuvuosista

Osa-aikatyöt yleistyneet etenkin kolmikymppisillä

Muiden palkkataso noussut, nuorten aikuisten ei

Kaikkien ongelma – eläkkeet ja hoivakin pitäisi maksaa