Taloussanomat

Hoiva-alalle tulossa kolme lakkoa: työriita iskisi satoihin toimipisteisiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päiväkotilakko luvassa ensin

12.3. klo 15.00 – 14.3. klo 05.59: Attendo ja Mehiläinen

Attendo ja Mehiläinen 14.3. klo 15.00 – 16.3. klo 05.59: Esperi ja Pihlajalinna

Esperi ja Pihlajalinna 19.3. klo 15.00 – 21.3. klo 05.59: Vetrea terveys, Helsingin diakonissalaitoksen hoiva, Helsingin diakonissalaitoksen säätiö, Invalidiliiton asumispalvelut