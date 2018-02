Taloussanomat

Suomen tulli takavarikoinut liki 2 000 bitcoinia – mutta mitä niille tehdään?

20.2. 17:09

Uutistoimisto Bloomberg kertoo, että ministeriön ohjeistus kieltää käsittelemästä bitcoineja kuten tavallista rahaa.

Suomen tulli on takavarikoinut vuodesta 2016 lähtien lähes 2 000 bitcoinia. Tällä hetkellä takavarikoidun kryptovaluutan arvo on euroissa lähemmäs 24 miljoonaa.



Valtiovarainministeriö on linjannut viimein, miten takavarikoitujen bitcoinien suhteen on meneteltävä. Uutistoimisto Bloombergin näkemien asiakirjojen mukaan viranomaiset eivät voi säilyttää takavarikkoa bitcoin-lompakoissa, kuten aiemmin on tehty. Bitcoinit, ja myös muut takavarikoidut kryptovaluutat, on pyrittävä realisoimaan.



Virtuaalivaluuttoja ei kuitenkaan voida realisoida ilman, että ne muunnetaan ensin euroiksi.



Valtio ei voi siis voi käsitellä takavarikoituja bitcoineja tavallisen rahan tavoin ja tehdä esimerkiksi niillä suoria investointeja tai käyttää virtuaalirahaa maksuvälineenä.