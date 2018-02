Kaksi sai lähteä Uganda-tapauksen vuoksi – Patria-johtaja kertoi alaisensa lähdöstä vain tunteja ennen omaa eroaan

Taloussanomat

Kaksi sai lähteä Uganda-tapauksen vuoksi – Patria-johtaja kertoi alaisensa lähdöstä vain tunteja ennen omaa er

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

"Tämä on hallituksen päätös"

Lindéniltä ei pyydetä selvitystä