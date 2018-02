Taloussanomat

Autokoululiitto: Lakimuutos uhkaa nostaa halvimpien ajokorttien hintoja 300–400 euroa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Opetus väärässä paikassa”

Uusi laki voimaan jo kesällä





Mopokortin hinta tuplaantumassa?