Taloussanomat

Influenssa jyllää nyt työpaikoilla – Keskon työterveyslääkäri: Jopa kolmoisrokotteen saaneita sairastunut





Posti: Miten selviämme töistä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös rokotetut kaatuneet petiin

Turussa tilanne päällä

Sellaistakin on kyllä nähtävissä, että jotkut kolmoisrokotteen saaneet ovat sairastuneet influenssaan