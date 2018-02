Taloussanomat

Lukiolaispojan äiti laski koulusta aiheutuvat pakolliset kulut ja hämmästyi: opintoihin voi upota 4 000 euroa

Edes yliopistossa opiskelu ei tule yhtä kalliiksi.

Kirjoissa on niin vähän muutoksia, että vanhoilla kirjoilla voisi aivan hyvin pärjätä.

Kulut keskimäärin 2 500 euroa, arvioi opetusministeriö

Teuva järjesti oppilaille ilmaiset oppimateriaalit