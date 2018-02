Taloussanomat

Ministeriö julkisti yksityiskohdat: Tällaista perhevapaauudistusta hallitus kaavaili

Lisää vapaita isille, kotihoidon tukeen pudotus loppuvaiheessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Reilu 1 000 työllistä lisää, 100 miljoonan kustannukset