Romahduksen jäljet näkyvät yhä – kotitalouksien velka jatkoi paisumistaan Yhdysvalloissa

13.2. 19:52

yhdysvallat Myös opintolainojen, autolainojen ja luottokorttivelkojen arvo paisui.

Yhdysvaltojen kotitalouksien velan määrä kasvoi viime vuonna yli 13 biljoonaan dollariin, kertovat USA:n keskuspankin New Yorkin aluepankin julkistamat tilastot. Kotitalouksien velkaantuminen kasvoi viidettä vuotta peräjälkeen.



Velan kokonaismäärä kasvoi 572 miljardilla dollarilla. Siitä 402 miljardia tuli asuntoluottojen kasvusta. Myös opintolainojen, autolainojen ja luottokorttivelkojen arvo paisui.



Lukemat osoittivat myös, että kymmenen vuoden takainen romahdus näkyy yhä Yhdysvaltain asuntomarkkinoilla. Asuntolainojen yhteenlaskettu arvo on edelleen neljä prosenttia jäljessä vuoden 2008 huippulukemasta.



Asuntoveloissa on myös suuria alueellisia eroja sen mukaan, kuinka pahasti finanssikriisi missäkin tuntui. Kahdeksassa osavaltiossa ollaan vielä yli 10 prosentin päässä vuoden 2008 lukemista.