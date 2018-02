Taloussanomat

Tätä halvemmalla 24 tölkin pakkausta nelosolutta ei voi Suomessa myydä

Artikkelin päävideolla nähdään kolmos- ja nelosoluen vertailu.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikä olisi lopulta mahdollinen 24 tölkin nelosolutpakkauksen hinta?