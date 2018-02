Taloussanomat

Terveydenhoitoala tyytyväinen sopuun – keskimäärin 260 euron kertaerä tulossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kunta-alan neuvotteluissa on saatu sopu työehdoista. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy tiedottivat torstaina illalla, että kaikki päätavoitteet etenivät ja kokonaisuuteen voi olla tyytyväinen.Super ja Tehy ilmoittivat samalla, että kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy välittömästi.– Neuvotteluissa yhtenä tavoitteena oli koulutettujen hoitajien oma sopimus, jolla alan epäkohtia voitaisiin tulevaisuudessa ratkaista paremmin. Tämä tavoite otti ison askeleen eteenpäin. Nyt ollaan voimakkaasti matkalla kohti omaa sopimusta, jonka valmistelu alkaa heti, tiedotteessa kerrottiin.Palkkaratkaisussa sopimuskausi on kaksi vuotta ja kaksi kuukautta, ja se on yleisen linjan mukainen.– Lisäksi tulee paikalliseen tuloksellisuuteen liittyvä kertaerä, joka on keskimäärin kuntatyöntekijälle 260 euroa kahdessa vuodessa.Neuvottelutulos edellyttää järjestöjen hallintojen hyväksymistä. Tehyn valtuusto kokoontuu torstaina ja Superin hallitus lähipäivinä.