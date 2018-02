Taloussanomat

Kunta-alan neuvotteluissa ei syntynyt ratkaisua – pöytään palataan jo torstaina 7.2. 21:35

Kunta-alan neuvottelut jäivät ilman läpimurtoa keskiviikkona, mutta osapuolet aikovat palata neuvottelupöytään jo torstaina kello 17.

Esimerkiksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko tviittasi, että illan kokouksen aikana tapahtui edistystä, mutta finaaliin pääsemiseksi pöytään täytyy vielä palata. JHL puolestaan kuvaili keskusteluja käydyn hyvässä hengessä. Keskeisenä kysymyksenä on ollut lomarahaleikkausten hyvittäminen kuntapuolen työntekijöille.



Hoitajajärjestöt Super ja Tehy ovat olleet kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa tiistaiaamusta alkaen. Työtaistelu on osaltaan ruuhkauttanut päivystyshoitoa ainakin Husin alueella. Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan työtaistelusta on aiheutunut ruuhkaa päivystykseen, kun kaikkia sairauspoissaoloja ei ole pystytty paikkaamaan.