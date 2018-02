Taloussanomat

Bitcoinin arvo putosi jo alle 8 000 dollarin

2.2. 18:30

Valuutan arvo kipusi viime vuoden lopussa huikeaa vauhtia ja oli lähes 20 000 dollaria, mutta sen jälkeen arvo on pudonnut vauhdilla.

Virtuaalivaluutta Bitcoinin arvon lasku näyttää jatkuvan. Bitcoinilla on tänään käyty kauppaa matalimmillaan alle 7 800 dollarilla, mutta kurssi on sen jälkeen hieman kohonnut.



Myös muiden virtuaalivaluuttojen arvo on tippunut vuodenvaihteen hulluista päivistä.



Virtuaalivaluuttojen arvonlaskun taustalla on muun muassa eri maiden hallitusten päätökset rajoittaa kaupankäyntiä niillä.