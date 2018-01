Taloussanomat

JHL määräsi ylityö­kiellon – syynä raide- ja lautta­liikenteen sopimus­neuvottelut

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa kello 6.00 ensi torstaina, eli helmikuun 1. päivä lauttaliikenteessä ja raideliikenteessä.Edellytyksenä on, että uutta työehtosopimusta ei synny ennen torstaita.JHL:n mukaan ratkaisun syynä on sopimusneuvottelujen tahmea eteneminen. Työehtosopimukset päättyvät keskiviikkona 31. tammikuuta.– Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ovat laillisia toimenpiteitä 1.2.2018 alkaen, kun sopimukseton tila alkaa, JHL kertoi tiedotteessaan myöhään tiistaina.Energia-alan ylityökiellosta on ilmoitettu jo aiemmin.JHL:n mukaan kiellot jatkuvat toistaiseksi, mutta niiden ulkopuolelle on rajattu työt, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa hengelle tai terveydelle.