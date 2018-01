Taloussanomat

Älä mokaa työhakemuksessa – 3 tuttua sanaa, joita ei pidä käyttää

Katso jutun alussa olevalta videolta työnhaun ohjaaja Johanna Laitisen vinkit työhakemuksen tekoon.

Kerro konkreettisesti, miksi haet työpaikkaa.

Kerro mitä olet aiemmin tehnyt ja missä olet onnistunut.

Liity esim. Linkediniin tai perusta nettisivut osaamisesi ympärillä. Voit tehdä myös esimerkiksi video-CV:n.

Tyypillinen virhe on tehdä yksi ja ainoa hakemus ja lähettää se moneen paikkaan.

Hakemus on täynnä latteuksia. Sanat ahkera, sosiaalinen ja iloinen eivät kerro hakijasta mitään konkreettista, joten niiden turhaa käyttöä on syytä välttää.

Hakemuksessa on liikaa epäolennaisuuksia. Mieti tarkkaan, mitkä asiat ovat työn kannalta olennaisia. Jos haet esimerkiksi insinöörin työtä, kesäpesti mansikkamaalla ei ole olennainen tieto.