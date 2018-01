Vihreä Lanka: Aktiivimalli voi iskeä myös työkyvyttömään – Kela vahvistaa tilanteen ”jota lait eivät ota huomioon”

Taloussanomat

Vihreä Lanka: Aktiivimalli voi iskeä myös työkyvyttömään – Kela vahvistaa tilanteen ”jota lait eivät ota huomi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Katso otsikon alla olevalta videolta, mistä aktiivimallissa on kyse.

Kelasta

Oletko artikkelissa kuvaillun kaltaisessa tilanteessa? Ota yhteyttä Taloussanomiin luottamuksellisesti osoitteessa taloussanomat@sanoma.fi mailto:taloussanomat@sanoma.fi .