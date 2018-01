Taloussanomat

Handelsbanken nosti ennustettaan: Suomen talouskasvu tänä vuonna 2,3 prosenttia

Pankin mukaan talouskasvu on laajalla pohjalla ja maailmantalous vetää vielä tämän vuoden.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY